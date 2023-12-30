İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Aralık 2023 Cumartesi / 18 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,5803
  • EURO
    32,7816
  • ALTIN
    1961.76
  • BIST100
    7470.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Teslim olan teröristin gösterdiği noktada terör örgütü PKK'nın cephaneliği ele geçirildi
Güncel

Teslim olan teröristin gösterdiği noktada terör örgütü PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

Teslim olan teröristin gösterdiği noktada terör örgütü PKK'nın cephaneliği ele geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı, bu sayının son dönemde tek seferde ele geçirilen en yüksek silah rakamı olduğunu bildirdi.

İHA30 Aralık 2023 Cumartesi 13:45 - Güncelleme:
Teslim olan teröristin gösterdiği noktada terör örgütü PKK'nın cephaneliği ele geçirildi
ABONE OL

Mehmetçik, Zap bölgesinde 467 adet kullanılmamış AK-47 piyade tüfeği ile birlikte çok sayıda mühimmat ele geçirerek, son dönemde tek seferde ele geçirilen en yüksek silah rakamını elde etti.

Milli Savuma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen iki teröristten teslim olanın verdiği bilgiler doğrultusunda komandoların, Zap bölgesinde 467 adet kullanılmamış AK-47 piyade tüfeği ile birlikte çok sayıda mühimmat ve askeri teçhizat ele geçirdiğini bildirdi. Bu sayının son dönemde tek seferde ele geçirilen en yüksek silah rakamı olduğu aktarıldı.

Ele geçirilen silah ve mühimmat, 1 adet 7.62 milimetre PKMS makinalı tüfek, 56 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı, 314 adet el bombası, 2 adet PKMS makinalı tüfek yedek namlusu, 146 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 139 adet tahta dipçik, çeşitli yaşam malzemesi olarak kayıtlara geçti.

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda ele geçirilen mühimmatların büyük bir depoya güçlükle sığdığı gözlemlendi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.