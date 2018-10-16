Türk askerinin Lübnan'daki görev süresi uzatıldı

İYİ Parti Grubu adına söz alan Mersin Milletvekili Behiç Çelik, dünyanın birçok çatışma alanında, Türk askerinin, engin hoşgörüsü ve şuurlu görev anlayışının barışa azami katkı sağladığını belirtti.

Lübnan ve Suriye'nin, orta vadede doğrudan Türkiye'nin bekasını etkileyecek çok önemli sorunlar yumağı halinde olduğunu söyleyen Çelik, Suriye'den Türkiye'ye gelen düzensiz göçmenlerin ülke içindeki durumlarına dikkati çekti.

Türkiye'nin, "göçmenler batağına dönüştüğünü" savunan Çelik, "İllegal mahalleler, suç örgütleri oluşuyor. Ülkemizin asayişi bozuluyor. Bunun nedeni başta Suriye'deki savaştır." diye konuştu.

MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Lübnan'ın Osmanlı'dan koparıldığı tarihten bugüne kadar sulh ve sükunu bulamamış devletlerden birisi olduğunu ifade etti.

Lübnan'ın hassas bir ülke olduğunu vurgulayan Vahapoğlu, "Bu hassas dengelerin korunmaması halinde barut fıçına dönecek bir demografik yapıya sahiptir. Suriye'den sonra Lübnan'da oluşabilecek bir iç çatışma ya da özellikle dışarıdan yapılacak herhangi bir müdahale sadece Lübnan ile sınırlı kalmayacak, çevre ülkeleri de kapsayacak bir etki doğuracaktır. Bu nedenle Lübnan da dahil olmak üzere yakın coğrafyamızdaki barış, istikrar ve güvenliği zedeleyecek her gelişmeye karşı Türkiye uyanık olmak zorundadır." diye konuştu.

Vahapoğlu, MHP olarak Cumhurbaşkanlığı tezkeresini olumlu değerlendirdiklerini kaydetti.

HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç, 2006'da İsrail'in Lübnan'ın güneyine, Beyrut'a saldırılar düzenlediğini, bunun İsrail'in ilk saldırısı olmadığını dile getirdi. İsrail'in, Filistin topraklarını adım adım işgal ederek, bölgenin kalbine yerleştiğini, işgal ettiği topraklarla da yetinmediğini söyleyen Oruç, "Bu ülke karşısında ve Ortadoğu'da savaş siyasetinin tamamının karşısında, barıştan yanayız. Ama barışı bizler bugün bu tezkereye evet diyerek ve Lübnan'a asker göndererek sağlayamayız." şeklinde konuştu.

AK Parti ve MHP milletvekillerinden tepki

Oruç, "Lübnan'a barış gücü göndermek isteyen iktidarın, kendi ülkesindeki Kürtlerle barışmadığını" iddia ederek, Filistin'deki direniş ile Türkiye'deki bazı olaylar üzerine karşılaştırma yapmasına AK Parti ve MHP milletvekilleri tepki gösterdi.

Meclis Başkanvekili Mithat Sancar, kürsü özgürlüğü ve dokunulmazlığının Meclisin temel taşı olduğunu söyleyerek, milletvekillerini, konuşmayı dinlemeye davet etti.

MHP sıralarından bazı milletvekillerinin "vatan haini" diye bağırması dikkati çekti.

Oruç'un, konuşmasını sürdürmesi üzerine milletvekilleri sıralara vurdu. Tartışmanın uzaması üzerine Meclis Başkanvekili Sancar birleşime ara verdi.

Aranın ardından grup başkanvekilleri söz aldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Oruç'un, konuşması sırasında İsrail'in bombaları altında ezilen Filistinlilerin yaşadığı zulüm üzerinden, milletin bölgesel ve küresel barış, ulusal çıkarlarına ilişkin acımasız bazı ithamları olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin, milletin çıkarları, bölgenin ve dünyanın küresel barışını tesis etmek için hem içeride hem de dışarıda terör örgütleriyle mücadele ettiğini belirten Özkan, "Vaktiyle bu bölge, yüzyıllar boyunca nasıl barış iklimine sahip olduysa aynı şekilde bu barış iklimini hep birlikte tesis etmek zorundayız. Her türlü tehlike ve tehditlere karşı bu barışı tehdit etmek isteyenlere karşı mücadelemizi de sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

HDP Grubu adına konuşan Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Meclis kürsüsünde konuşan kişiye müdahale edilmemesi gerektiğini söyledi. Demir, herkesin birbirini dinlemesi gerektiğini, bunun yapılmaması durumunda Genel Kurul salonunda milletvekillerinin kollarının kırıldığına şahit olunduğunu ifade etti.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, konuşmacının kürsüdeki ifadelerinin kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Tezkere üzerinde görüşmeler sürüyor.