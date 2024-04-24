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THK, şehit ve gazi çocuklarına unutulmaz bir 23 Nisan yaşattı

Türk Hava Kurumu (THK), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda özel bir etkinliğe imza attı. Bu özel gün kapsamında, şehit ve gazi çocuklarını ağırladı ve onlara unutulmaz bir deneyim yaşattı. THK Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç'ın liderliğinde gerçekleşen etkinlikte, özellikle şehit çocuklarına özel bir yer verildi. Kemal Yurtnaç, koltuğunu şehit çocuklardan biri olan Muhammed Musab Sönmez'e devretti, bu jestle birlikte şehit ve gazi çocuklarına olan saygı ve önem bir kez daha hatırlatılmış oldu.

24 Nisan 2024 Çarşamba 14:36 - Güncelleme:
THK, şehit ve gazi çocuklarına unutulmaz bir 23 Nisan yaşattı
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TBMM'nin 104. açılış ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı münasebetiyle THK şehit ve gazi çocuklarını ağırladı. THK Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç, koltuğunu şehit çocuğu Muhammed Musab Sönmez'e devretti.

"THK Başkanı" sıfatıyla kurum yetkilileriyle telefonda görüşen Sönmez, hem talimatlarını iletti hem de şöyle konuştu:

"Yangın sezonunun yaklaşması dolayısıyla gerekli çalışmaların yapılmasını ve ormanlarımızın canla başla korunmasını istiyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum."

YENİ NESİLLER GELECEĞİN HAVACILIĞINI TASARLAYACAK

Çocuklarla yakından ilgilenen ve onların sorularını yanıtlayan Yurtnaç, "Bugünün küçükleri yarının büyükleri olan çocuklar gelecekte havacılık alanının gelişimine katkı sağlamalarını bekliyoruz." dedi.

Yurtnaç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünya çocuklarına armağan edilen tek bayram olduğunu hatırlatarak, "Bayramın yanı sıra demokrasimizin kalbi olan Meclis'imizin de açılış günü. Bu maksatla çocuklarımızın farkındalığını artırmak için böyle bir program yaparak, çocuklarımızın uçakları daha yakından görmelerini istedik. Bu ülke için bedel ödeyen şehit ve gazilerimizin çocuklarını bugün misafir ettik. Çocuklarımızın bundan sonraki eğitimlerinde havacılığı sevmeleri için böyle bir etkinlik düzenledik." diye konuştu.

ÇOCUKLAR KOKPİTE OTURDU UÇAKLARI İNCELEDİ

Etkinlik sonunda, şehit ve gazi çocuklarıyla birlikte pasta kesilerek bayramları kutlandı ve hangardaki uçaklar ziyaret edildi. Çocuklara pilotajlık hakkında bilgilendirme yapılarak, uçakların kokpitlerine oturmaları sağlandı. Bu sayede, çocukların havacılığa olan ilgisi daha da arttı ve geleceklerini şekillendirirken havacılık alanında önemli bir rol oynaması da teşvik edildi.

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