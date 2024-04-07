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THY, mart ayında 6,14 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları'nın (THY) mart ayında taşıdığı yolcu sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 artarak 6,4 milyon oldu. THY ayrıca filoda 453 uçak bulunduğu da açıkladı.

DHA7 Nisan 2024 Pazar 14:37 - Güncelleme:
THY, mart ayında 6,14 milyon yolcu taşıdı
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THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Mart 2024 dönemine ilişkin trafik sonuçlarını yer aldığı bir bildirimde bulundu. Yayımlanan verilere göre havayolu şirketi, Mart 2023 döneminde 6,11 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 0,5 artarak 6,14 milyon olarak gerçekleşti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Mart 2023 döneminde 2,5 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 3 artarak 2,6 milyon oldu.

Yolcu doluluk oranı Mart 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre 2,2 puan düşerek yüzde 79,8 oldu. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 79,9 yurt içi doluluk oranı yüzde 78 olarak gerçekleşti. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Mart 2023 döneminde 18,2 milyar iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 9,7 artarak 20 milyar olarak oldu. Taşınan Kargo-Posta, Mart 2023 döneminde 131,9 bin ton iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 35,3 artarak 178,5 bin ton olarak kaydedildi.

3 AYLIK DÖNEMDE 18,5 MİLYON YOLCU

Ocak-Mart 2024 dönemini kapsayan 3 aylık verilere göre THY, Ocak – Mart 2023 döneminde 17 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 8,4 artarak 18,5 milyon oldu. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Mart 2023 döneminde 6,9 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 10,3 artarak 7,6 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu doluluk oranı söz konusu dönemin 2023 yılının aynı dönemine göre 0,9 puan düşerek yüzde 80,4 oldu. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 80,2, yurt içi yolcu doluluğu ise yüzde 82,6 olarak kayıtlara geçti.

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