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THY New York-İstanbul seferini yapan uçakta fenalaşan yolcu hayatını kaybetti

Türk Hava Yolları'nın New York-İstanbul seferini yapan uçağında fenalaşan yolcu hayatını kaybetti.

IHA18 Haziran 2023 Pazar 18:02 - Güncelleme:
THY New York-İstanbul seferini yapan uçakta fenalaşan yolcu hayatını kaybetti
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THY'nin TK02 sefer sayılı İstanbul seferini yapan TC-JJS kuyruk tescilli Boeing 777-300 tipi uçağı yerel saatle 21.10'da John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan havalandı. Uçak, Atlas Okyanusu'nu geçtiği sırada yolculardan I.B. fenalaştı. İlk müdahaleyi kabin ekipleri yaparken, aynı zamanda olay kaptan pilota da bildirildi. Pilotlar, İrlanda'nın Shannon şehrine acil inişe karar verdi. Ancak yolcunun hayatını kaybettiğinin anlaşılması üzerine iniş iptal edilerek, uçak seferine devam etti.

TK02 sefer sayılı uçak, 13.45'de İstanbul Havalimanı'na indi. Bu sırada uçağın park pozisyonunda bir ambulans ve sağlık ekipleri hazır bekletildi. Hayatını kaybeden yolcu için savcının inceleme yapacağı, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından ise cenazenin ülkesine gönderileceği öğrenildi.

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