İSTANBUL 20°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2023 Pazar / 17 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,3861
  • EURO
    29,0664
  • ALTIN
    1627.65
  • BIST100
    8334.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • THY olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti
Güncel

THY olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerde iptaller yaşandığını belirterek, yolcuları, havalimanlarına gelmeden önce uçuşlarını kontrol etmeleri konusunda uyardı.

AA1 Ekim 2023 Pazar 19:48 - Güncelleme:
THY olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti
ABONE OL

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde sefer iptalleri yapıldığını duyurdu.

Yolculara havalimanlarına gelmeden önce THY'nin internet sitesi üzerinden uçuşlarını kontrol etmeleri uyarısında bulunan Üstün, "İstanbul ve yurt içindeki bazı şehirlerimizde (Sivas, Kahramanmaraş, Erzurum, Antalya) olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerde iptaller yaşanmaktadır. Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda iptal seferlerde artış beklenmektedir. Uçuşunuza dair güncel bilgiye THY'nin internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.