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THY uçağı Kanada'ya acil iniş yaptı

Türk Hava Yolları'nın (THY) Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Miami-İstanbul seferini yapan uçağı, 80 yaşındaki yabancı uyruklu bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle Kanada'nın Newfoundland and Labrador eyaletindeki St. John Havalimanı'na acil iniş yaptı.

AA16 Mayıs 2022 Pazartesi 14:23 - Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, THY'nin TK-078 sefer sayılı Boeing 777 tipi uçağı, İstanbul'a gelmek için Miami Uluslararası Havalimanı'ndan kalktı.

Uçak, Kanada hava sahasındayken 80 yaşındaki Pakistan uyruklu bir yolcu aniden rahatsızlandı. Kabin ekibinin haber vermesi üzerine kaptan pilot, St. John Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesiyle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi.

İzin verilmesi üzerine THY uçağı sorunsuz bir şekilde havalimanına iniş yaptı. Rahatsızlanan yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yolcunun kalbiyle ilgili bir sorun yaşadığı öğrenildi.

THY uçağı, St. John Havalimanı'ndan İstanbul'a gelmek için yeniden havalandı.

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