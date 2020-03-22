İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5547
  • EURO
    7,0589
  • ALTIN
    316.702
  • BIST100
    85795.8
Güncel

THY'den bilet iadeleri ile ilgili flaş açıklama

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 21 Mart tarihinden önce yurt dışı, 20 Mart tarihinden önce yurt içi bileti alan vatandaşların bilet değişikliği ya da açığa alma durumunda herhangi bir ek ücret ödemeyeceklerini duyurdu.

22 Mart 2020 Pazar 11:21 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 11:33
ABONE OL

Bir televizyon programına açıklamada bulunan İlker Aycı şunları söyledi:

İade ve değişiklik politikasında tüm hava yollarından bir tık daha esnek ve ileride olmak için çalıştık ve çalışıyoruz.20 mart 2020 tarihinden evvele bilet almış tüm vatandaşlarımız hiç merak etmesinler yıl sonuna kadar 31 aralık 2020 tarihine kadar biletlerini değiştirebilirler. Biletlerinizi kullanma tarihiniz de 28 şubat 2021. 28 Şubat 2021’e kadar da uçuş yapabilirsiniz.

Bilet değişikliği ve ötelemeleri için hiçbir ek ücret ödenmeyecektir. Biletini açığa aldırabilir. Bu arada kendisine verdiğimiz bazı teşvikler de var biz mesela yüzde 15 voucher veriyoruz fazla kupon veriyoruz.Yani biletini iade etmeseniz ileriki tarihte uçmak için uçmak için değiştirmek için ertelerseniz de size voucher veriyoruz yüzde 15 de ilave bonus veriyoruz. Artı her bilete karşılık gelen 10 euroluk bir değer için 1000 mil veriyoruz size. Bunlar yeni bilgiler ve ilk kez açıklıyorum.

Munzur Çayı'na düşen Uzman Çavuş Güneş'i arama faaliyetleri 5'inci gününde de sürüyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fransa'dan Başkan Erdoğan'a seslendiler: Salgına karşı yardımınıza ihtiyacımız var
Fransa'dan Başkan Erdoğan'a seslendiler: Salgına karşı yardımınıza ihtiyacımız var

Fransa'dan Başkan Erdoğan'a seslendiler: Salgına karşı yardımınıza ihtiyacımız var

ABD, İtalya'ya ihraç edilen yerli tanı kiti Türk Tabipler Birliğini rahatsız etti
ABD, İtalya'ya ihraç edilen yerli tanı kiti Türk Tabipler Birliğini rahatsız etti

ABD, İtalya'ya ihraç edilen yerli tanı kiti Türk Tabipler Birliğini rahatsız etti

Halk Tv'de skandal sözler: AK Parti seçmeni zaten yaşlı...
Halk Tv'de skandal sözler: AK Parti seçmeni zaten yaşlı...

Halk Tv'de skandal sözler: AK Parti seçmeni zaten yaşlı...

Yurt dışındaki vatandaşlarına sert çıktı: Dönemeyenler bir zahmet orada kalsın
Yurt dışındaki vatandaşlarına sert çıktı: Dönemeyenler bir zahmet orada kalsın

Yurt dışındaki vatandaşlarına sert çıktı: Dönemeyenler bir zahmet orada kalsın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.