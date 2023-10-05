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THY'den Türkiye'nin tanıtımı için yeni film

Türk Hava Yolları (THY), Türkiye'nin tanıtımı için çektiği yeni reklam filmini yayınladı.

AA5 Ekim 2023 Perşembe 17:04 - Güncelleme:
THY'den Türkiye'nin tanıtımı için yeni film
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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, başrolde oyuncu Kerem Bürsin'in yer aldığı reklam filminde ülkenin tarihi, kültürel mirası ve sahip olduğu eşsiz güzellikler ile her köşesinin keşfedilmeye değer olduğu vurgulanıyor.

Reklam filminin çekimleri, Türkiye'de dört farklı mevsimde yaşanan güzellikleri yansıtabilmek için Ağrı, Antalya, İzmir, Kars, Kayseri, Mardin, Muğla, Nevşehir, Rize, Trabzon, Van, İstanbul ve birçok tarihi noktada yapıldı.

Bazı sahnelerin çekimleri ise Los Angeles'ta gerçekleştirildi.

Çekimleri bir buçuk ay süren reklam filmi, hazırlık aşamaları ile 4 aylık sürede tamamlandı.

Filmin yönetmenliğini Özer Feyzioğlu üstlenirken, müziği ise Fahir Atakoğlu imzası taşıyor.

Oyuncu Kerem Bürsin ise reklam filminin çekimleri esnasında ülkenin çok farklı bölgelerinde yer alan doğal ve kültürel zenginliklere bir kez daha şahit olduğunu belirterek, "Ülkemizin milli bayrak taşıyıcı havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları ile bu eşsiz işbirliği vesilesiyle bir araya gelmekten gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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