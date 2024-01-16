THY'den yolcularının seyahat deneyimini geliştirecek yeni adım

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği (IATA) tarafından geliştirilen bir endüstri standardı olan NDC, hava yolu şirketlerine zengin içerikleri ve daha özelleştirilmiş teklifleri doğrudan seyahat acentelerine ve üçüncü taraf platformlara iletmelerine olanak tanıyor.

THY, NDC ile yolcuların daha geniş bir ücret seçeneği, ek hizmetler ve kişiselleştirilmiş seyahat paketlerine erişimini sağlayıp yolculuklarını daha esnek ve tercihlerine uygun hale getirme sözü veriyor.

NDC entegrasyonuyla yolcular, tercihlerine uygun daha geniş bir hizmet ve ücret seçeneğine erişim sağlayarak daha kişiselleştirilmiş rezervasyon deneyiminin tadını çıkarabilecek.

Uçuş durumu, ücretler ve yan hizmetlerle ilgili gerçek zamanlı güncellemelere olanak tanıyan uygulamayla yolcuların en güncel bilgilere sahip olmalarını sağlayacak.

THY, uygulamanın son ve en gelişmiş versiyonuyla yolcularına eşsiz hizmet ve konfor sunma taahhüdünü sürdürmeye devam ediyor.

Şirket, paydaşlarının ihtiyaçları doğrultusunda çoklu kanal yaklaşımı ile (omni-channel) dağıtım sistemlerini güçlendirmeyi hedefliyor.