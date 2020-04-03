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THY tarih verdi... 14 iç hat uçuşunu durdurdu

THY'nin İç hatlarda 14 Büyükşehre yaptığı kısıtlı sayıdaki İç hat seferleri 20 Nisan tarihine kadar iptal edilecek

DHA03 Nisan 2020 Cuma 22:42 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 22:46
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Koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehire araç giriş ve çıkışının yasaklanmasının ardından Türk Hava Yolları da gerçekleştirdiği iç hat uçuşlarını 15 gün süreyle durdurduğunu açıklandı.

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Koranavirüs salgını mücadele kapsamında 30 Büyükşehirden havayolu ile de çıkışların 15 gün süreyle geçici durdurulmasından dolayı İç hatlarda 14 Büyükşehire yapılan kısıtlı sayıdaki İç hat seferlerimiz 20 Nisan tarihine kadar iptal edilecektir." dedi.

İstanbul'da Kovid-19 denetimi

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