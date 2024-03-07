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  • THY'nin ''İz Bırakanlar'' serisinin ''Dünya Kadınlar Günü'' özel bölümü yayınladı
Güncel

THY'nin ''İz Bırakanlar'' serisinin ''Dünya Kadınlar Günü'' özel bölümü yayınladı

Türk Hava Yollarının (THY) 'İz Bırakanlar' belgesel serisinin yeni bölümünde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şirketin ilk kadın pilotu olarak Türkiye'nin sivil havacılık tarihine geçen Emel Arman'ın hayat hikayesi anlatıldı.

AA7 Mart 2024 Perşembe 10:53 - Güncelleme:
THY'nin ''İz Bırakanlar'' serisinin ''Dünya Kadınlar Günü'' özel bölümü yayınladı
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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirket, havacılık sektöründe iz bırakan çalışanlarının hayat hikayelerini konu alan belgesel serisini yayınlamayı sürdürüyor.

Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırlanan bölümde kadınların havacılık sektöründe ve her alanda başarılı olmalarının önemine dikkati çekilerek, Arman'ın kariyer yolculuğuna, karşılaştığı zorluklara ve başarılarına yer verildi.

THY'nin havacılık sektöründeki öncü rolünü vurgulayan Emel Arman, bu alanda kadınların karşılaştığı engelleri aşma hikayesi ve kazandığı deneyimlerle kadınların her alanda başarılı olabileceğinin kanıtı olarak ön plana çıkıyor.

Hava yolu şirketi, dijital kanallarında izleyiciyle buluşturduğu "İz Bırakanlar" serisiyle tarihindeki mihenk taşlarını anlatmayı ve her bir çalışanının emeğinin önemini göstermeyi hedefliyor.

Butikten zirveye olan yolculukta binlerce çalışanıyla büyük bir ekosistem oluşturan THY, çatısı altında iz bırakanları onurlandırmaya devam edecek.

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