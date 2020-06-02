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Güncel

THY'nin yurtdışı uçuşlara başlama tarihi belli oldu

THY yurtdışı uçuşlara 18 Haziran'da başlıyor. İlk etapta 16 Avrupa şehrinden 14 noktaya uçuş olacak.

02 Haziran 2020 Salı 13:10 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 13:10
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