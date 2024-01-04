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Ticaret Bakanlığı istatistikleri açıkladı! En fazla ihracat yapan ilk 3 il belli oldu

Ticaret Bakanlığı, firmaların üretim yerleri dikkate alınarak hesaplanan ve il, ürün, ülke gibi alt kırılımlarda detaylı analize imkan veren faaliyet illerine göre ihracat istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2023 yılında en fazla ihracat yapan ilk 3 il sırasıyla İstanbul, Kocaeli ve İzmir oldu.

AA4 Ocak 2024 Perşembe 10:26 - Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı istatistikleri açıkladı! En fazla ihracat yapan ilk 3 il belli oldu
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, halihazırda firmaların merkezlerinin bulunduğu iller esas alınarak derlenen ihracat istatistiklerinin yanı sıra üretim yerleri dikkate alınarak hesaplanan "faaliyet illerine göre ihracat istatistikleri" oluşturuldu. Bu istatistikler her ay Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Veri Bülteni kapsamında kamuoyuyla paylaşılacak.

İl, ürün ve ülke gibi alt kırılımlarda detaylı analize imkan vererek illere göre ihracatın teknolojik seviyesi gibi önemli göstergeler içeren bu istatistiklerin, il bazlı/bölgesel politikaların veriye dayalı belirlenmesine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Faaliyet illerine göre ihracatta, 2023'te İstanbul yüzde 7,5 artış ve 59 milyar 381 milyon dolarla birinci, Kocaeli yüzde 0,3 artış ve 30 milyar 717 milyon dolarla ikinci, İzmir ise yüzde 4,9 azalış ve 23 milyar 793 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

İstanbul en fazla ihracatı 10 milyar 934 milyon dolarla kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslında yaptı. Bu faslı 6 milyar 578 milyon dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarı ve 5 milyar 208 milyon dolarla kazanlar, makinalar faslı takip etti.

Kocaeli en fazla ihracatı 10 milyar 328 milyon dolarla motorlu kara taşıtları faslında yaptı. Bu faslı 3 milyar 901 milyon dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar faslı ve 2 milyar 104 milyon dolarla elektrikli makina ve cihazlar faslı izledi.

İzmir en fazla ihracatı 5 milyar 819 milyon dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar faslında yaptı. Bu faslı 2 milyar 392 milyon dolarla kazanlar, makinalar faslı ve 1 milyar 827 milyon dolarla demir ve çelik faslı takip etti.

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İstanbul, en fazla ihracatı 4 milyar 691 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptı. Bu ülkeyi 4 milyar 557 milyon dolarla Almanya ve 4 milyar 5 milyon dolarla ABD izledi.

Kocaeli en fazla ihracatı 2 milyar 557 milyon dolarla İngiltere'ye yaptı. Bu ülkeyi 2 milyar 370 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 854 milyon dolarla İtalya takip etti.

İzmir en fazla ihracatı 2 milyar 341 milyon dolarla Almanya'ya gerçekleştirdi. Bu ülkeyi 1 milyar 512 milyon dolarla Hollanda ve 1 milyar 491 milyon dolarla ABD izledi.

Faaliyet illeri istatistiklerine göre en fazla ihracat yapan 15 il ve ihracat rakamları şöyle:

İL20222023Değişim %
İSTANBUL55.229.451.51659.381.117.5997,5
KOCAELİ30.624.594.19230.716.794.1920,3
İZMİR25.007.361.14223.793.081.855-4,9
BURSA17.137.615.75117.652.194.8343,0
TEKİRDAĞ13.512.268.96312.519.874.821-7,3
ANKARA10.009.808.49111.073.724.05610,6
MERSİN8.415.885.4279.757.615.61415,9
SAKARYA8.721.460.9949.405.415.9177,8
GAZİANTEP9.296.045.7689.146.215.638-1,6
MANİSA7.487.830.1687.747.697.6533,5
HATAY5.855.659.9515.170.307.574-11,7
ESKİŞEHİR4.245.731.5304.277.926.6770,8
ADANA4.431.973.7334.135.528.810-6,7
DENİZLİ4.430.450.6554.025.294.313-9,1
KONYA3.816.103.3583.789.177.762-0,7

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