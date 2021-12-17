Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Gümrük Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı

AA 17 Aralık 2021 Cuma 09:18 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 09:18

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle Gümrük Kanunu ve ilgili yönetmelikte yer alan bazı tutarlar, yüzde 36,20 olarak hesaplanan yeniden değerleme oranında artırıldı.

Buna göre, kanun ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen usulsüzlük cezaları 1 Ocak 2022'den itibaren 235 lira olacak.

Gümrük Yönetmeliği'nde yer alan tutarlarda da değişikliğe gidildi.

Bu kapsamda, gümrük vergilerinin 742 bin liraya kadar olan geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya ilgili gümrük müdürlükleri, 7 milyon 429 bin liraya kadar olan geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri, 7 milyon 429 bin liranın üstündeki geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya ise Bakanlık yetkili kılındı.

Gümrüklerde fazla çalışma ücreti ihracat için 21,83 lira, diğer işlemler için 50,99 lira, Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 50,99 lira, diğer işlemler için 80,14 lira olarak belirlendi.

Tebliğ, 1 Ocak 2022'den itibaren yürürlüğe girecek.