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Ticaret Bakanlığı'ndan 6 ünlü isme para cezası!

Ticaret Bakanlığı, 'No Attack' isimli ürünün sosyal medyadan reklamını yapan 6 ünlü isme para cezası verdi.

DHA05 Ağustos 2020 Çarşamba 13:45 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 13:50
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Ticaret Bakanlığı: Ünlü isimlerce sosyal medya hesaplarından paylaşılan videolarda, reklam olduğu açıkça belirtilmeksizin "No Attack" isimli ürünün "bağışıklık sistemini güçlendirdiği, böylece koronavirüs dahil her türlü viral ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı koruyucu, iyileştirici etkiye sahip olduğu, ürünlerin bizzat kendilerince de kullandığı ve faydalı sonuçlar elde edildiği" açıklamalarına yer verildiği anlaşılmıştır. Reklam Kurulu söz konusu reklamlardan dolayı müştereken sorumlu olduğu tespit edilen sosyal medya hesaplarından bu paylaşımı yapan 6 ünlü isme ve reklam vereni olan Bilge İlaç Bitkisel Ürünler Koz. San. Ve Tic. A.Ş.'ye her biri için 104 bin 781 lira olmak üzere toplam 733 bin 476 lira para cezası verilmesine ve söz konusu tanıtımların durdurulmasına karar vermiştir.

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