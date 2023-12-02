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Ticaret Bakanlığı'nın ithalat düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü, metal hurda ve atıkların ithalat kontrollerine ilişkin yetkilendirildi.

AA2 Aralık 2023 Cumartesi 09:24 - Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı'nın ithalat düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların ve Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliğleri" kapsamındaki atıkların ve metal hurdaların Türkiye gümrük bölgesine giriş işlemleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gerçekleştirilecek ithalat kontrollerinin yapılacağı yerler arasına Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü de eklendi.

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