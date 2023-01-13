Ticari süt üretimi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Kasım ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmelerince 718 bin 166 ton inek sütü toplandı. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1; Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 azaldı.

Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tereyağı üretimi yüzde 18,5, ayran üretimi yüzde 8,8, içme sütü üretimi yüzde 7,4, inek peyniri üretimi yüzde 5,1, yoğurt üretimi yüzde 3,1 azaldı. Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 16,1, ayran üretimi yüzde 7,2, yoğurt üretimi yüzde 3,4 artarken; inek peyniri üretimi yüzde 4,8 ve içme sütü üretimi yüzde 2,4 azaldı.

Bir önceki ay 757 bin 79 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Kasım ayında yüzde 5,1 azalarak 718 bin 166 ton oldu.

Bir önceki ay 120 bin 847 ton olan içme sütü üretimi Kasım ayında yüzde 1,9 artarak 123 bin 123 ton olarak gerçekleşti.