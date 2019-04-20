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TİKA, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Azerbaycan'da 30 bin kitap dağıttı

Bakü'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TİKA Bakü Koordinatörlüğü ve Türk hayırseverlerin kurduğu Gençliğe Yardım Fonu (GYF) tarafından program düzenlendi.

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Azerbaycan'da hayata geçirdiği "Kitabın Işığın Olsun" projesi kapsamında öğrencilere 30 bin kitap dağıttı.

Reşit Behbudov Mahnı Tiyatrosu'ndaki programa Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mahmut Ağırman, TİKA Bakü Program Koordinatörü Teoman Tiryaki, GYF Başkanı Ahmet Tecim, davetliler ve çok sayıda Azerbaycanlı öğrenci katıldı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ağırman, çocuklara kitabı sevdirmenin öneminden bahsederek, onlara bilgisayardan önce kitapların tanıtılması gerektiğini belirtti.

Çocukların büyükleri takip ettiğini ifade eden Ağırman, dolayısıyla büyüklerin de doğru adım atması gerektiğini vurguladı.

TİKA Bakü Program Koordinatörü Tiryaki de TİKA olarak insana, özellikle de çocuklara yapılan yatırımlara büyük önem verdiklerini söyledi. Tiryaki, çocukların faydalı birey olmaları için ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.

10 ESERDEN ÜÇER BİN ADET BASILDI

GYF Başkanı Tecim, sanal alemin gençleri esir aldığı bir çağda çocuklara kitap dağıtılmasının anlamlı olduğunu söyledi. Tecim, globalleşmenin çok hızlı olduğu bir çağda kitap okuma eyleminin en kutsal eylem olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin hazırladıkları müzik ve dans gösterilerini sunduğu etkinliğin ardından çocuklara kitaplar dağıtıldı.

Proje çerçevesinde, Türk yazarlar Vural Kaya, Bestami Yazgan ve Yavuz Bahadıroğlu ile Azerbaycanlı yazar Aziz Sultanov'un kaleme aldığı 10 eser, Azerbaycan Türkçesine uyarlanarak her birinden üçer bin adet basıldı. 

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