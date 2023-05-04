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TİKA Cezayir'de öğrencilere yönelik eğitimler düzenliyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cezayir'de, Turizm Meslek Yüksek Okulu eğitimcilerine yönelik, otel yöneticiliği ve turizmde dijitalleşme eğitimine başladı.

AA4 Mayıs 2023 Perşembe 02:47 - Güncelleme:
TİKA Cezayir'de öğrencilere yönelik eğitimler düzenliyor
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TİKA'nın Cezayir Koordinatörü Gökçen Kalkan, TİKA'nın, Cezayir Turizm ve El Sanatları Bakanlığı ile işbirliği içinde, Turizm Meslek Yüksek Okulu eğitimcilerine yönelik, otel yöneticiliği başta olmak üzere, eğitim programı düzenlediğini söyledi.

Kalkan, Türkiye'den akademisyenlerin, Cezayir'in en köklü otellerinden biri olan el-Avrasi Oteli'nde, söz konusu eğitim programına başladığına dikkati çekerek, söz konusu program ile büyük bir potansiyele sahip olan Cezayir'in turizminin kalkınmasına katkı sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Turizm Meslek Yüksek Okulu eğitimcilerine yönelik bu programın, 9 Mayıs'a kadar süreceğini aktaran Kalkan, 8 Mayıs'ta, Cezayir Turizm Bakanı Muhtar Diduş'un katılımıyla sertifika dağıtım töreninin düzenleneceğini kaydetti.

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