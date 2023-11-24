TİKA uluslararası desteklerini sürdürüyor: Kolombiya'daki okula makine yardımı

Kolombiya'nın önemli tarihi ve turistik kentlerinden Cartagena'daki okula, Ulusal ve Uluslararası Mutfak Programı'nın güçlendirilmesi amacıyla, endüstriyel elektrikli makine, fırın, davlumbaz, derin dondurucu ve yüksek hacimli buzdolaplarının da aralarında bulunduğu 1200'den fazla ürün teslim edildi.

Okuldaki teslim törenine, Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, Türkiye'nin Cartagena Fahri Konsolosu Jorge Enrique Villamizar de Lavalle ve Okul Müdürü Rafael Cuesta katıldı.



Törende konuşan Okul Müdürü Cuesta, mesleki eğitime desteklerinden dolayı Türk hükümetine ve TİKA'ya şükranlarını sunarak, geleneksel mutfak atölyesinin ekipmanını teslim almanın kendileri için önemli olduğunu dile getirdi.

Cuesta, verilen makine ve teçhizat desteğiyle öğrencilerin geleneksel ve uluslararası gastronomi ile mutfak sanatları alanında eğitimlerini sürdüreceğini belirterek, "Okulumuzda bu yıl yaklaşık 390 öğrenci var, tarihimizde ilk kez bu kadar çok gencin mesleki eğitimini gerçekleştiriyoruz." dedi.

Mesleki gelişimi ve teknik iş gücünü artırmak amacıyla kurulan ve 30 yıldır eğitim faaliyetlerine devam eden okula Cartagena ile çevre bölgelerden gelen gençler, üretimin geliştirilmesi ve kültürel mirasın korunması için eğitiliyor.



Güney Amerika Bölgesinde Mesleki Eğitimin Desteklenmesi Programı kapsamında aynı okulun marangozluk ve kaynak atölyesinin teçhizatı da 2022'de TİKA tarafından hibe edilmişti.

