TİKA'dan Afgan çiftçilere destek

Afganistan'da 1000 dönüm arazinin ekimi için planlanan yardımlar kapsamında 25 vilayetteki 500 çiftçiye, toplam 37,5 ton gübre ile 12,5 ton sertifikalı ıslah edilmiş buğday tohumu yardımı yapıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Afganistan Ofisinin de çiftçilere tarımsal eğitim vermesi planlanıyor.

Yardımlar, başkent Kabil'de Afganistan geçici hükümetinin Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Badam Bağ yerleşkesinde düzenlenen törenle bakanlık yetkililerine teslim edildi.

Törene, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Misyon Şefi ve Maslahatgüzarı Cenk Ünal, TİKA Kabil Ofisi Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan, İHH İnsani Yardım Vakfı Afganistan Sorumlusu Mücahid Kılıç, Afganistan geçici hükümetinin Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mevlevi Sadr Azam Osmani katıldı.

Ünal, konuşmasında, Türkiye ve Afganistan'ın köklü tarihsel ilişkilere sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Afganistan maalesef çok ciddi savaşlardan geçti. İnsan gücünü kaybetti ve potansiyelinin gerisinde kaldı. Afganistan bu savaşları yaşamasaydı, bu kadar talihsiz tarihsel süreçlerden geçmeseydi bugün çok farklı bir yerde olacaktı. Biz Afganistan'a ihtiyaç duyduğu alanlarda destek sunarak gerçek potansiyeline ulaşmasını sağlamaya gayret ediyoruz. Kardeşlik ilişkilerimizi önümüzdeki dönemde artırarak sürdürmeyi buradaki görevimin en temel hedefi olarak görüyorum."

TİKA Kabil Ofisi Koordinatörü Erdoğan da tohumlardan maksimum verim almayı hedeflediklerini belirterek, Afganistan'daki eğitim ve sağlık alanındaki faaliyetlerinin yanı sıra tarımı da ön planda tuttuklarını vurguladı.

Şu ana kadar birçok tarımsal desteği hayata geçirdiklerini ve bunların devam edeceğini aktaran Erdoğan, "Dost ve kardeş ülkemiz Afganistan'ın verimli topraklarında bereketiyle yetişmesini arzu ettiğimiz bu tohumların ilerleyen yıllarda daha fazla miktarlara ulaşarak ülkenin ihtiyacını karşılamaya yeteceğini umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Afganistan geçici hükümetinin Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mevlevi Sadr Azam Osmani de tarımsal sorunları çözüp modern tarım yöntemlerini yaygınlaştırmak istediklerini belirterek, söz konusu yardımlar nedeniyle TİKA'ya teşekkür etti.

