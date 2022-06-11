TİKA'dan Ekvator Ginesi'ndeki ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli

Türkiye'nin Malabo Büyükelçisi Şebnem Cenk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da TİKA'nın ilk gıda yardımı projesini hayata geçirdiklerini belirtti.

Cenk, gıda yardımı projesi kapsamında Malabo Merkez Cami ve Malabo'da bulunan huzurevi ve yetimhanelerde 350 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı paketi ulaştırdıklarını bildirdi.

Yardımların iki ülke arasındaki mevcut dostane ilişkilerin bir sembolü olduğunu vurgulayan Cenk, "Ekvator Ginesi'yle ilişkilerimizi dayanışma, kardeşlik ve samimiyet içinde geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

