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TİKA'dan Ekvator Ginesi'ndeki ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ekvator Ginesi'nde 350 aileye gıda yardımı dağıttı.

AA11 Haziran 2022 Cumartesi 17:03 - Güncelleme:
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Türkiye'nin Malabo Büyükelçisi Şebnem Cenk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da TİKA'nın ilk gıda yardımı projesini hayata geçirdiklerini belirtti.

Cenk, gıda yardımı projesi kapsamında Malabo Merkez Cami ve Malabo'da bulunan huzurevi ve yetimhanelerde 350 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı paketi ulaştırdıklarını bildirdi.

Yardımların iki ülke arasındaki mevcut dostane ilişkilerin bir sembolü olduğunu vurgulayan Cenk, "Ekvator Ginesi'yle ilişkilerimizi dayanışma, kardeşlik ve samimiyet içinde geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

  • TİKA
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