İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Eylül 2023 Perşembe / 29 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9473
  • EURO
    28,9895
  • ALTIN
    1652.11
  • BIST100
    7968.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TİKA'dan felaketin gerçekleştiği Libya'ya 5 bin koli gıda yardımı
Güncel

TİKA'dan felaketin gerçekleştiği Libya'ya 5 bin koli gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya'daki 'Daniel' fırtınası sonrası yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgeye temiz içme suyu ve enerji veren gıdalardan oluşan 5 bin kumanya gönderdi.

AA14 Eylül 2023 Perşembe 11:05 - Güncelleme:
TİKA'dan felaketin gerçekleştiği Libya'ya 5 bin koli gıda yardımı

HABERİN
VİDEOSU
ABONE OL

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yardımlar afetzedelere bugün dağıtılmak üzere Libya Kızılayı'na dün akşam teslim edildi.

Temiz içme suyu ve enerji veren gıdalardan oluşan 5 bin kumanyanın teslimatı için düzenlenen törende, TİKA Libya Koordinatörü Ali Süha Bacanakgil, Libya Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Yusuf bin Yusuf hazır bulundu.

Törende minnettarlıklarını ifade eden Bin Yusuf, kardeş Türkiye'nin yardımlarına koşmakta gecikmeyeceğinden emin olduklarını dile getirdi.

Bacanakgil ise dostluğun, kardeşliğin sadece iyi günde değil asıl kara günde sınav verdiğini, Türkiye'nin "dost eli" TİKA'nın da Türk halkının kardeşten öte gördüğü Libya halkının yardımına koşmakta bir an dahi tereddüt etmediğini vurguladı.

Bacanakgil, AA muhabirine, 11 yıldır Libya'da kalkınma projeleri yaptıklarını belirterek, afetzedelerle ilgili ileriki günlerde TİKA olarak ellerinden gelen desteği vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

- LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ

Orta Akdeniz'de etkisini gösteren ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de kayıp olduğunu açıklamıştı.

  • TİKA
  • sel felaketi
  • temiz içme suyu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.