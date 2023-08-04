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TİKA'dan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde arıcılık sektöründe faaliyet gösteren üreticilere 63 bal sağım makinesi temin edildi.

AA4 Ağustos 2023 Cuma 15:20 - Güncelleme:
TİKA'dan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine destek
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TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, güvenli hale getirilen Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinin tarımsal üretim kapasitesini artırmak amacıyla yeni bir proje hayata geçiriliyor.

TİKA tarafından Kilis Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çobanbey Yerel Meclisince ortaklaşa yürütülen proje kapsamında kırsal kalkınmaya destek amacıyla arıcılık sektöründe faaliyet gösteren üreticilere 63 bal sağım makinesi temin edildi.

Desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini ileten Çobanbey Yerel Meclis Başkanı İsmet Abbas, "Balın besleyici bir gıda maddesi olması sebebiyle desteklenmesi önemlidir. Hem üreticiler hem de tüketicilere doğrudan fayda oluşturacaktır." dedi.

Proje kapsamında bölgedeki arıcılara sağlanan modern bal sağım makineleri sayesinde üretilen balın, daha sağlıklı şekilde elde edilmesi ve az kayıpla pazara ulaştırılması amaçlanıyor.

Böylelikle yerel üretimin artmasına ve bölgedeki bal pazarının genişlemesine katkı sağlanması bekleniyor.

  • TİKA
  • Fırat Kalkanı
  • bal sağım makinesi

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