TİKA'dan Hırvatistan'a ekipman desteği

TİKA, En Hassaslar Derneği (UNUO) iş birliğinde başkent Zagreb yakınlarındaki Granesina'da bulunan ve engellilere gastronomi eğitimi veren bir merkeze ekipman desteğinde bulundu.

Merkezde düzenlenen ekipman devir teslim törenine, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, TİKA Zagreb Koordinatörü Sedef Bulut, UNUO Başkanı Vedran Habel, merkezdeki eğitmenler ve kursiyerler katıldı.

Büyükelçi Kıran, buradaki konuşmasında, "UNUO ve TİKA'mızın iş birliğiyle gerçekleştirdikleri bu güzel ortamda aldığınız eğitimlerle, yaptığınız çalışmalarla, sizleri Türkiye'de güzel hediyelerle ağırlamaktan çok büyük bir memnuniyet duyacak arkadaşlarınız." dedi.

Engelli olmanın "eksiklik olmadığının" altını çizen Kıran, "Herkes bir gün engelli olabilir. Önemli olan bu engelleri aşacak dirayete sahip olmak. Türkiye'de de milyonlarca engelli kardeşimiz var. Hükümetimiz, onların engellinin bir kabahat olmadığını anlamak ve anlatmak için çok önemli çalışmalara imza atıyor." diye konuştu.

Büyükelçi Kıran, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, aynı imkanlardan Hırvatistan'daki engelli kardeşlerimizin de yararlanması için çok büyük bir hassasiyeti var. İşte bunun bir sonucu olarak bu müstesna mekanı UNUO'yla birlikte TİKA'mız aracılığıyla hayata geçirmekten çok büyük bir gurur duyuyoruz."

Kıran, ayrıca bu çalışmanın, TİKA'ın Hırvatistan'da gerçekleştirdiği projelerden sadece birisi olduğunu kaydetti.

UNUO Başkanı Habel de derneğin uzun yıllardır bedensel engelli ve ebeveyn bakımından yoksun çocuklarla ilgilendiğini söyledi.

Habel, TİKA ve Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliğine destekleri için teşekkür etti.