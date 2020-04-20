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TİKA'dan Karadağlı 300 aileye gıda ve hijyen malzemesi desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çerçevesinde Karadağ'ın Tuzi şehrinde yaşayan 300 aileye gıda ve temizlik malzemesi yardımında bulundu.

AA20 Nisan 2020 Pazartesi 17:33 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 17:33
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Salgın nedeniyle kısmi karantina altında tutulan Tuzi'deki Zekat Vakfı iş birliğinde yapılan yardım kapsamında, TİKA gönüllüleri, başta salgın nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan yaşlılar olmak üzere bin 500 kişiye ulaştı.

Yardımın ulaştırıldığı ihtiyaç sahipleri, Türkiye ve TİKA'ya teşekkür etti.

Vaka sayısının artmasıyla 21 gün karantina altında tutulan Tuzi'de, 14 Nisan'dan itibaren tedbirler hafifletilmişti. Tuzi'de 8.00-14.00 saatlerinde aile bireylerinden bir kişinin dışarı çıkabileceği, ayrıca eczane ve marketlerin de hizmet vermeye başladığı açıklanmıştı.

Karadağ'da Kovid-19 vaka sayısı 311, can kaybı 5 olarak açıklanmıştı.

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