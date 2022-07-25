TİKA'dan Sudan'a eğitim desteği

Proje kapsamında Sudan Nyala Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda bilgisayar, masa, sandalye ve akıllı tahtadan oluşan 45 kullanıcı kapasiteli bilgisayar laboratuvarı, 4 split klima, kitaplık, çalışma masaları ve sandalyelerin yer aldığı kütüphane salonu ve 16 kilovat güneş paneli, invertör ve bataryadan oluşan güneş enerji sisteminin kurulumu sağlandı.

Açılış programına, Güney Darfur Valisi Hamid Etticani Hannun, SBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Elevli, SBÜ Sudan Nyala Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Yunus Ahmed Adem Yahya, TİKA Hartum Koordinatörü Fulya Aslan ve Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Açılış töreninde konuşan Güney Darfur Valisi Hannun, Sudan Nyala Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda TİKA tarafından gerçekleştirilen projelerin Darfur bölgesinde sağlık sektörünün gelişmesine önemli katkı sunduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti, selamlarını iletti.

Hannun, Darfur'da daha önceki yıllarda gerçekleştirilen Sultan Ali Dinar Sarayı'nın restorasyonu, tohum ve fidan dağıtımı, Nyala Sudan-Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yapımı için TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA Hartum Koordinatörü Fulya Aslan, yüksekokulun eğitim ve enerji kapasitesinin arttırılması ile öğrencilerin kaynakçaya hızlı bir şekilde erişmelerine ve araştırma yapabilmelerine imkan sağlanacağını belirtti.

Aslan, ayrıca sık ve uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşandığı bölgede, güneş enerji sisteminin kurulması ile de eğitim öğretim faaliyetlerinin kesintisiz ve verimli bir biçimde devam etmesinin sağlanacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aralık 2017'deki Sudan ziyareti sırasında inşasının müjdesini verdiği okul, 2018-2019 akademik yılında Sudan Yüksek Öğrenim Öğrenci Yerleştirme Sınavı sonuçlarına göre her iki program için öğrenci kabulüne başlamıştı.

Bünyesindeki Tıbbi Teknikler ve Hizmetler Bölümünde "Anestezi" ile "İlk ve Acil Yardım" olmak üzere iki program bulunduran ve yaklaşık 400 öğrencinin eğitim gördüğü okulda, 23 Temmuz'da ilk mezuniyet töreni gerçekleştirilmişti.