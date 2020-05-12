TİKA'nın gıda ve hijyen malzemesi yardımları devam ediyor

AA 12 Mayıs 2020 Salı 18:52 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 18:52

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'ndan (TİKA), yapılan yazılı açıklamaya göre, ramazan vesilesiyle dağıtımına başlanan 1000 gıda ve hijyen paketi ile geçen aydan bu yana toplam 2 bin 500 haneye yaklaşık 30 tonluk gıda ve hijyen malzemesi dağıtıldı.

Buna göre TİKA, Romanya Müslümanları Müftülüğü, Romanya Demokrat Türk Birliği ve Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokrat Birliği iş birliğinde salgın sebebiyle karantina uygulamaları devam eden Babadağ başta olmak üzere Dobruca bölgesinde ramazan vesilesiyle ihtiyaç sahibi 1000 aileye daha gıda ve hijyen paketi ulaştırdı.

Açıklamada, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz ile Romanya Müslümanları Müftüsü Murat Yusuf ve TİKA Koordinatörü Yasemin Biçer'in, Türkçe yayın yapan radyo istasyonu Radyo T kanalı ile bölgede yaşayan soydaşlara destek mesajlarını ilettiği de belirtildi.

TİKA salgınla mücadelede Romanya'nın yanında

TİKA, Kovid-19 salgınının başladığı günden bu yana Romanya'da temel gıda ürünleri ile sabun, deterjan, maske gibi hijyen malzemelerinden oluşan paket destekleriyle soydaşların ve Romanya halkının salgınla mücadelesine yardım ediyor.

Bu desteğin yanı sıra TİKA, geçen ay tamamlanan Giurgiu sağlık ocağı modernizasyonu gibi projeleriyle de Romanya'nın sağlık sistemine katkı sunmayı sürdürüyor.

TİKA, ülkede 17 tonluk gıda ve hijyen paketi dağıtarak, 65 yaş üstü aileler başta olmak üzere yoksul veya bu süreçte gelirini kaybeden 1500 haneye salgınla mücadelede destek vermişti.

Ramazan vesilesiyle Başkanlığın her yıl yaptığı gıda yardımlarının bu yıl da devam ettiği vurgulanan açıklamaya göre, Romanya Demokrat Türk Birliği ve Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokrat Birliği Başkanları da bu sıkıntılı zamanlarda yapılan yardımları memnuniyetle karşıladı.

TİKA'dan Moğolistan'a gıda ve hijyen malzemesi yardımı

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Başkanlık, Moğolistan'da her yıl ramazanda yaptığı yardımlara bu sene Kovid-19'la mücadeleye destek kapsamında hijyen setleri de ekledi.

Bu kapsamda, Ulanbator'un Nalayh ve Songinhairhan belediyelerinin sınırları içinde yer alan dar gelirli ailelerin yanı sıra Narhan Çocuk Esirgeme Merkezi, Badamlyanhua Çocuk Esirgeme Yurdu, İtgelt Yaşlı ve Engelliler Bakımevine 600 koli yardım paketi dağıtıldı.

Ülkenin en batı bölgesinde yer alan ve Müslüman asıllı Kazak vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Bayan-Ölgiy Vilayetinde de dar gelirli 400 aileye yardım paketi ulaştırıldı.

TİKA'dan Kovid-19 ile mücadelede Kırgızistan'a gıda ve koruyucu malzeme yardımı

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğü iş birliğinde, ramazan ayı münasebetiyle hazırlanan, içinde maske ve antiseptik solüsyon bulunan toplam 7 bin gıda kolisi dağıtılmak üzere Kırgızistan Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanlığına teslim edildi.

Bakanlığın bahçesinde düzenlenen teslim törende konuşan Bakan Ulukbek Koçkorov, "Kırgızistan halkına Kovid-19 ile mücadelede ve ramazan ayında yardım elini uzatan Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Koçkorov, TİKA tarafından sağlanan gıda desteğinin ramazanda salgın nedeniyle gıdaya ulaşmakta sıkıntı yaşayan ailelere dağıtılacağını kaydetti.

TİKA'dan Cezayir'e Kovid-19'la mücadelede gıda desteği

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık tarafından temin edilen gıda malzemeleri, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş ve Cezayir Kızılayı Başkanı Saida Benhabiles'in katıldığı bir etkinlikle Cezayir Kızılayına teslim edildi.

Büyükelçi Göktaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin salgına karşı küresel bir mücadele verdiğinin ve dünyanın birçok köşesine yardım elini uzatma gayretinde olduğunun altını çizdi.

Dost ve kardeş ülke Cezayir'e her konuda destek vermeye hazır olduklarını ifade eden Göktaş, TİKA ile Cezayir Kızılayı iş birliğinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaşabilmenin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

TİKA'nın desteğinden memnuniyet duyduğunu söyleyen Cezayir Kızılayı Başkanı Benhabiles de bu destekle yaklaşık 400 ailenin temel gıda ihtiyacına cevap verebileceklerini kaydetti.