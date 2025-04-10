İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturmada yer alan şüphelilere, "Flash Haber TV" kanalının devri ve satın alınması konusunda tehdit ve şantajda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan Ağırel ile Soykan hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Hakimlik, Ağırel ve Soykan'ın "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma"yı içeren adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmasına karar verdi.