76 gün önce kaybolan ünlü Ekonomist Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın kendiliğinden eve dönmesinin ardından Balıkesir'in Gönen ilçesinde adeta seferberlik başladı. Olayın meydana geldiği Armutlu'ya gelen çok sayıda sivil ve jandarma ekibi Berzeg Ailesi ile görüştü. Kriminal uzmanları Tina'dan kan, doku, dışkı örneği alırken, tasmasına da inceleme yapılmak üzere el koydu. Berzeg Ailesi'nden ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu kırsal mahallesinde yaşayan Ekonomist Korhan Berzeg, doberman cinsi köpeği ile birlikte ormanda yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolmuştu. Olayın üzerinden 74 gün geçtikten sonra Kayıp Berzeg'in köpeği Tina kendiliğinden eve dönünce arama ve kurtarma çalışmaları hız kazandı.

12 KUYU TARANDI, GÖNEN ÇAYI DİDİK DİDİK EDİLDİ

Berzeg'in kaybolmasının ardından Armutlu Köyü ve civardaki kırsal alanlarda bulunan 12 kuyu AFAD ekiplerince tek tek arandı. Öte yandan, ilçeden geçen Gönen Çayı da didik didik edilirken Korhan Berzeg'e ait bir iz bulunmadı. Soruşturma çerçevesinden 50'den fazla kişinin bilgisine başvurularak ifadesi alındı. Tüm bu işlemler sürerken, jandarma timleri, arama-kurtarma dernekleri, AFAD ekipleri, sivil gruplar tarafından ormanda iz taraması sürdürüldü.

TİNA'NIN SIR DOLU TASMASI

Öte yandan, Armutlu kırsal mahallesine gelen Korhan Berzeg'in eşi Angela Berzeg, Tina'nın bulunması üzerine bir açıklama yapmadı. Armutlu'daki evlerine ise gün boyu çok sayıda sivil ve jandarma ekipleri ziyaret etti. Kriminal ekiplerinin de geldiği evde bulunan Tina'nın üzerinden doku, kan, dışkı örneği alındığı öğrenilirken, köpeğin tasmasının da ayrıca inceleneceği kaydedildi. Tasmada parmak izi bulunup bulunmadığı ekiplerce kontrol edilirken, kriminal sonuçların kısa sürede çıkacağı belirtildi.

ARAMA EKİPLERİNE TİNA ÖNDERLİK EDECEK

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, ormanda arama faaliyetleri ise devam ediyor. Bir süre dinlenen Tina'nın arama ekipleri ile birlikte ormana gideceği ve kayıp Korhan Berzeg'in yerini tespit etmek için ormana salınacağı öğrenildi.

Hareketli günler geçiren Armutlu sakinleri ise, Korhan Berzeg'in sağ bulunması için köyde bulunan yetkililere yardımda bulunuyor. Bildikleri ve gördüklerini yetkililerle paylaşan vatandaşlar, Korhan amcalarının bir an önce bulunmasını ümit ediyor.