TİP'li Sera Kadıgil'den Kızılay'a göz göre göre iftira

Kahramanmaraş depremi Türkiye'de büyük bir yıkıma yol açtı. 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem sonrası 10 ilde büyük hasar meydana geldi. Enkaz altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları ise gece gündüz devam ediyor.

Devlet tüm imkanlarını seferber etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlar bölgeye gitti. Erdoğan da yıkımın yaşandığı illerde incelemelerde bulundu, depremzedelerle bir araya geldi. Mehmetçik, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş canhıraş bir mücadele örneği sergiledi.

Yakın tarihin en büyük felaketi sonrası CHP ve yandaşı güruh ise destek olmak yerine siyasi rant peşine düştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu asrın felaketinde sorumlu olarak Başkan Erdoğan'ı işaret etti, Bakanları hedef gösterdi.

CHP'li belediye başkanları da sahada icra edilen her çalışmayı sahiplenerek, "Hatay Havalimanı biz onardık, İskenderun Limanı'nı biz söndürdük" algısını işledi.

Yıkımdan en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'ın CHP'li belediye başkanı Lütfü Savaş, AFAD'ı karalayıp "Emir almam, koordine olmam" diyerek yaşanan acı gün üzerinden siyaset devşirdi. Bakanların telefonuna çıkmadı, toplantılara katılmadı.

TİP'Lİ SERA KADIGİL'DEN KIZILAY'A HADSİZ SÖZLER

Eski CHP'li şimdilerin TİP vekili Sera Kadıgil ve CHP yandaşı Özlem Gürses de deprem üzerinden manipülasyona soyundu.

TIP MEZUNU KIZILAY BAŞKANI'NA 'İLAHİYATÇI' DEDİ

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın 'ilahiyat mezunu' olduğunu iddia edip içindeki 28 Şubatçı zihniyeti dışa vuran Kadıgil, "Bir tane Kızılay çadırı gören var mı? Çorba dağıtan Kızılay var mı? Niye Başkanı İlahiyat mezunu" iftirasını attı.

GÖZ GÖRE GÖRE YALAN SÖYLEDİ!



TİP'li Sera Kadıgil'in, Kızılay Başkanı'nın ilahiyat mezunu olduğunu iddia etmesinin ardından, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olup "Afet Tıbbı" doktora programını tamamladığı ortaya çıktı. pic.twitter.com/zsXsp3bI1K — Star Gazetesi ���� (@stargazete) February 10, 2023

Kadıgil provokasyonunu "Yandaşınız diye hiçbir şekilde iş bilmeyen eğitimsiz insanları koyarsanız, işte etrafınız böyle tek başına pantolon düğmesini ilikleyemeyecek insanlarla dolar" sözleriyle sürdürdü.

AFET TIBBI DOKTORASI VAR, FAHRİ DOKTORA SAHİBİ

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, iddia edildiği gibi İlahiyat Fakültesi mezunu değil. Kınık, 1993'te İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 2019 yılında da Afet Tıbbı doktorasını tamamladı. Somali Benadir Üniversitesi'nden de Fahri doktorası bulunuyor.

Kadıgil'in bir diğer provokasyon dolu, "Bir tane Kızılay çadırı gören var mı? Çorban dağıtan Kızılay var mı?" iddialarını ise deprem bölgesinden gelen kareler çürüttü.

Malatya'da depremzedeler için kurulan KIZILAY çadırları

Kadıgil'in "Çadır yok, çorba dağıtan yok" dediği Kızılay, asrın felaketinin ilk anından beri sahada.

Hatay'da depremzedeler için yemek yapan Kızılay gönüllüleri

MOBİL MUTFAKLARLA DEPREMZEDELERE SICAK YEMEK

Kızılay mobil mutfakları ve ikram araçlarıyla depremzedelerin yardımına koştu. Sabah saatlerinden itibaren depremzedelere sıcak yemek servisi verilmeye başlandı.

DEPREM BÖLGELERİNE ÇADIR ÜRETİYOR

Kızılay aynı zamanda deprem bölgeleri için çadır da üretiyor. Türk Kızılay'ın Etimesgut Yerleşkesi'nde 70 yıldır afet çadırı üretimi yapılan Çadır Tekstil bölümünde, deprem sonrası üretim hız kazandı. Günlük 4-5 TIR çadır deprem bölgesine gönderildi.