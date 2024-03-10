İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2024 Pazar / 1 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9147
  • EURO
    35,0404
  • ALTIN
    2234.01
  • BIST100
    9155.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Tır devrildi, inşaat demirleri etrafa saçıldı

Kırıkkale'de inşaat demiri yüklü tır devrildi. Yaşanan kazada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı. Kazada, araçtaki inşaat demirleri de çevreye saçıldı.

AA10 Mart 2024 Pazar 04:45 - Güncelleme:
Tır devrildi, inşaat demirleri etrafa saçıldı
ABONE OL

Alper Ü. idaresindeki inşaat demiri yüklü tır, Kırıkkale-Ankara kara yolu Irmak köyü yakınlarında bariyerlere çarparak yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Çarpmanın etkisiyle tırın kupa kısmı dorseden ayrıldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü ile Süleyman Ü. ve Hakan A, Yahşihan Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazada, araçtaki inşaat demirleri de çevreye saçıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.