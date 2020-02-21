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Tır karşı şeride geçip, 5 araca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın karşı şeride geçip, 5 araca çarptıktan sonra devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

DHA21 Şubat 2020 Cuma19:06 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 19:06

Kaza, sabah saatlerinde Çayırova'nın Şekerpınar Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 CKP 014 plakalı TIR, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Savrulan TIR, 5 araca çarpıp, devrildi. Kazada, 6 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 6 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'i doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde TIR'ın karşı şeride geçip, 5 araca çarptığı görülüyor.

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