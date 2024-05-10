İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2024 Cuma / 3 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2585
  • EURO
    34,8455
  • ALTIN
    2439.68
  • BIST100
    10268.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tıra arkadan çarpan araç sürücüsü hayatını kaybetti
Güncel

Tıra arkadan çarpan araç sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

AA10 Mayıs 2024 Cuma 06:57 - Güncelleme:
Tıra arkadan çarpan araç sürücüsü hayatını kaybetti
ABONE OL

Bursa Çevre Yolu, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda, İlhan Ulaş (43) idaresindeki 16 BCF 149 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre arıza yaptığı için yolda duran M.P. (24) yönetimindeki 47 PL 445 plakalı tıra arkadan çarptı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, tırın dorsesinin altında kalan aracın sürücüsünün öldüğünü tespit etti.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, trafiğin tek şeritten kontrollü olarak akmasını sağladı.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan sürücünün cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayın ardından tır sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.