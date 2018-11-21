Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tire'de yağmur ve dolu etkili oldu

İzmir'in Tire ilçesinde doluyla birlikte 30 dakika boyunca etkili olan sağanak, zemin kattaki ev ve iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tire merkezi başta olmak üzere ilçe genelinde bugün saat 13.00 sıralarında yağmur başladı. İlçede 30 dakika boyunca doluyla karışık sağanak etkili oldu. Zemin katta kalan ev ve iş yerlerinde, su baskınları yaşandı. Ayrıca sokak ve caddeler de suyla dolup taştı. Şiddetli yağmur sırasında bir otomobilin sel sularıyla sürüklendiği görüldü. Yağmur etkisini yitirirken, ilçede güneş açtı. Belediye ekiplerinin de çalışmasıyla sular tahliye edildi. Tire'nin bazı kesimlerinde 30 dakikayı bulan elektrik kesintisi de oldu.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Polisiyedeki tanıdık: Peyami Safa

Polisiyedeki tanıdık: Peyami Safa

Yemek kartları ile ilgili yeni düzenleme

Yemek kartları ile ilgili yeni düzenleme

Zeugma Antik Kenti'nde bulunan Çingene Kızı hakkında bilmeniz gerekenler

Zeugma Antik Kenti'nde bulunan Çingene Kızı hakkında bilmeniz gerekenler

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA