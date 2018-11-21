Tire'de yağmur ve dolu etkili oldu

Tire merkezi başta olmak üzere ilçe genelinde bugün saat 13.00 sıralarında yağmur başladı. İlçede 30 dakika boyunca doluyla karışık sağanak etkili oldu. Zemin katta kalan ev ve iş yerlerinde, su baskınları yaşandı. Ayrıca sokak ve caddeler de suyla dolup taştı. Şiddetli yağmur sırasında bir otomobilin sel sularıyla sürüklendiği görüldü. Yağmur etkisini yitirirken, ilçede güneş açtı. Belediye ekiplerinin de çalışmasıyla sular tahliye edildi. Tire'nin bazı kesimlerinde 30 dakikayı bulan elektrik kesintisi de oldu.