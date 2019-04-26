Tırın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu, o anlar kameraya böyle yansıdı
Amasya’da yolun ortasında beklerken üzerine gelen tırın altında kalmaktan kıl payı kurtulan adamın o anları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Geçen Pazar günü otogar kavşağındaki meydana gelen kazada kontrolden çıkan bir tır, çarptığı bariyerleri önüne katarak durabildi. Kazadan saniyeler öncesinde bir adam yolun tek yönünü geçip ortada bir süre bekledi. O sırada üzerine gelen tırın altında ezilmekten kurtulan adamın başından geçen olağanüstü anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
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