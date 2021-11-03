İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2021 Çarşamba / 28 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,6131
  • EURO
    11,1404
  • ALTIN
    552.012
  • BIST100
    1533.05
Güncel

TIR'la çarpışan traktör ikiye bölündü

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, TIR ile çarpışan traktör ikiye bölündü. Traktörün Suriyeli sürücüsü M.A., kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

DHA3 Kasım 2021 Çarşamba 00:29 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 00:30
ABONE OL

Kaza, akşam saatlerinde Kayseri- Niğde karayolunun 76'ncı kilometresi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. C.S. (42) yönetimindeki 51 AAH 524 plakalı TIR, Suriye uyruklu M.A.'nın kullandığı traktöre çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle traktör ikiye bölünürken, sürücü M.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hafif yaralı traktör sürücüsü M.A., sağlık ekiplerince Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın yaşandığı yol bir süreliğine trafiğe kapandı. Kapanan yol, araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.