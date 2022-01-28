Tırların yol kenarındaki bekleyişi günlerdir devam ediyor

DHA 28 Ocak 2022 Cuma 10:48 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 10:48

İstanbul'da pazartesi günü bastıran kar yağışı nedeniyle yollar trafiğe kapanmış ve sürücüler mahsur kalmıştı. Kara nedeniyle kapanan yollar yapılan çalışmaların ardından açıldı. Ancak Hadımköy'de tırların yol kenarlarındaki bekleyişleri sürüyor. Hadımköy Gişeler'e yakın noktalarda yol kenarları ile ara sokaklara tırlarını park ederek bekleyen şoförler, yolların açılmasına rağmen, kar nedeniyle yük depoları ile tır parklarına giremediklerini belirtti. Biriken tırlar nedeniyle bölgede trafikte aksaklıklar yaşanırken tır şoförleri, yetkililerden soruna çözüm bulunmasını istiyor.

"Hadımköy'de tır parkında yer yok"

Tır şoförü Serhat Ökten "Esenyurt'a yük getirdik boşaltmak amacıyla. Boşaltabildik zar zor. 1 kilometreyi 4 saatte, arabayı kaydıra kaydıra ancak depoya yanaştık. Dönerken 2 kilometrelik yolu 4 saatte gelebildik. Hadımköy Gişeler'deyiz şu an, tır parkında yer yok. Giren yok çıkan yok, kapalı. Hadımköy'deki tır parkı da aynı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Kimse bizimle ilgilenmiyor, ne tuzlama var ne bir şey. Hiçbir şey yaptıkları yok. Tır parklarına kardan dolayı giremiyoruz. İçeri girilmiyor, kardan dolayı tıkalı girişleri yani. Pazar günü yüklemem var. Pazara kadar ne yapacağımı şaşırdım. Tır parkı açıldığı takdirde hemen gireceğiz" dedi.

"Açılma imkanı yok çünkü çalışma yok"

Tır şoförü Harun Muslu ise "Cuma günü buraya geldim yük boşaltmaya Fakat pazartesi kar yağdı daha da çıkamadık. O Gece 1 kilometre geride kaldım, kepçe yardımıyla çektiler buraya kadar. Kar yok diye arabayı buraya park ettim. Şu anda ben yükleme yerini bekliyorum. Yükleme yerinin önü kapalı kardan araç girmiyor. Bütün ara sokaklar kapalı. Yükleme yerinin yolu açıldığında çağırırlarsa gideceğim. Tahminimce burada pazartesiye kadar beklerim. Açılma imkanı yok çünkü çalışma yok. Ana yollar açık ama ara yollar tamamen kapalı" diye konuştu.