İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2024 Çarşamba / 19 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,1647
  • EURO
    33,799
  • ALTIN
    2033.9
  • BIST100
    9179.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Dünyada en çok ülkeye ihracat yapan ülke biziz
Güncel

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Dünyada en çok ülkeye ihracat yapan ülke biziz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türk özel sektörü olarak müthiş başarı hikayeleri yazdıklarını ve yazmaya devam edeceklerini belirterek, 'Dünyada en çok ülkeye ihracat yapan ülke biziz. Demek ki kaliteli üretiyoruz, fiyat rekabetinde dünyayla rekabet edebilir hale gelmişiz.' dedi.

DHA28 Şubat 2024 Çarşamba 05:34 - Güncelleme:
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Dünyada en çok ülkeye ihracat yapan ülke biziz
ABONE OL

BTSO Ana Hizmet Binası'nda düzenlenen Bursa Sanayi ve Ticaret Odası (BTSO) Müşterek Komiteler ve Şubat Ayı Meclis Toplantısı, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun ve diğer illerin Ticaret ve Sanayi Odası başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

"DÜNYADA EN ÇOK ÜLKEYE İHRACAT YAPAN ÜLKE BİZİZ"

Türk özel sektörü olarak başarı hikayeleri yazdıklarını belirten Rıfat Hisarcıklıoğlu, 'Birinci hedefimiz, Türk özel sektörü olarak müthiş başarı hikayesi yazdık ve yazmaya da devam ediyoruz.

Dünyada en çok ülkeye ihracat yapan ülke biziz. Küçümsemeyin. Amerika var, Çin var, şu var, bu var aklınıza kim gelirse gelsin. Demek ki kaliteli üretiyoruz, fiyat rekabetinde dünyayla rekabet edebilir hale gelmişiz. Burada inşallah hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasında görmek." dedi.

"DEVLETİMİZ, İŞ DÜNYAMIZLA DAHA GÜÇLÜ İLETİŞİM KURUYOR"

Üretimdeki yüksek maliyetlerin ihracat pazarlarındaki durgunluk ve değişen rekabet koşullarının, firmaların hareket kabiliyetini her geçen gün gittikçe zorlaştırdığını belirten BTSO Başkanı İbrahim Burkay, "Buna karşın ekonomi politikaları, geçen yılın ikinci yarısından itibaren rasyonel bir zemine taşınmıştır.

Devletimiz, iş dünyamızla birlikte çok daha güçlü ve sağlıklı bir iletişim kurmaya başlamıştır. Bulunmuş olduğumuz noktada, enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi, fiyat istikrarının ve finansal istikrarın tesisi, makro ekonomik öngörülebilirliğin sağlanması bu dönemde öncelikli beklentilerimiz arasında bulunmaktadır." diye konuştu.

  • Türk özel sektörü
  • başarı hikayeleri
  • kaliteli üretim

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.