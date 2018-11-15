TOBB Kanunu'nda değişikliği komisyonunda kabul edildi

Teklife eklenen maddeyle düzenleme, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) için de geçerli olacak.

Komisyon, AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş başkanlığında toplandı.

Teklif sahibi olarak komisyona bilgi veren AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, seçim dönemlerinde kimin istifa edip etmeyeceğine ilişkin karmaşa yaşandığını, bunun yasada daha açık ve şeffaf şekilde düzenlenmesi gerektiğini gördüklerini belirtti.

Oda başkanlarının milletvekili ve mahalli idareler seçimlerinde aday olmasına ilişkin yasal düzenlemeleri hatırlatan Özel, verdikleri teklifin, odaların, borsaların ve bunların üst birliğinin yönetim kurulunu ve başkanlarını kapsadığını dile getirdi.

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, konunun temelde özerk olması gereken kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının Anayasa'dan aldıkları yetki ve görevlerle birlikte düşünülmesi gerektiğini belirtti.

Seçimler öncesinde TOBB içindeki özerk yönetim yapılanması hedefinin, son dakika müdahalesiyle boşa çıkmaması gerektiğine işaret eden Bayır, "Konu hakkında açıklama yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da 'özerk alana müdahale' olarak tanımladığı TOBB'un iç yapısının bu yasadan zarar göreceğini düşünmektedir. Doğrusu bu konuda ciddi endişelerimiz var." diye konuştu.

Bayır, şu ifadeleri kullandı:

"Rivayete göre bir yerlerden aday olması düşünülen Rifat Bey, İzmir'de aday gösterilmesi düşünülen Mahmut Bey için adrese hazır hazırlanmış bir yasa gibi görülmesine rağmen, 1 gün önce hem İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Bey'in hem de TOBB Başkanı Rifat Bey'in bu açıklamaları yapması kafamda ciddi soru işaretleri oluşturuyor. Bu konuda tatmin olmadığımı ifade etmeliyim. Bunu oyun içinde oyunmuş gibi algılıyorum."

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, teklifle ticaret odası ve borsaların siyasileşeceği, ideolojik kutuplaşmaların bir alanı olacağını iddia etti.

İş adamının, sanayicinin, esnafın, tüccarın, zanaatkarın çatı kuruluşu olan oda, borsa ve birliklerin asıl konularından uzaklaşmasına izin verilmemesi gerektiğini belirten Öztürk, "Siyasete girmek isteyen, görevinden ayrıldıktan sonra geri dönmek isterse bunun yolu atama değil demokrasidir yani yeniden seçimle geri gelmesidir." dedi.

MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, kanun teklifine müspet yaklaştıklarını, bunu demokrasinin ruhuna uygun gördüklerini söyledi.

TOBB Kanunu'nun genel ruhuyla çelişik hal görmediklerini dile getiren Yönter, ekonominin can damarı olan oda ve borsaları desteklemek için kanun teklifine olumlu yaklaştıklarını kaydetti.

Teklifteki düzenlemeler

Teklifin maddelerinin görüşülmesinde, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan'ın, yeni madde ihdasına ilişkin önergesi kabul edildi.

Buna göre, TOBB için yapılan değişiklik TESK için de geçerli olacak.

Milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde adaylık için görevinden ayrılan esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları genel başkan ve başkan ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri, aday olamadıkları veya seçilemedikleri takdirde en geç Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde eski görevlerine dönebilecek.

Bu süreçte, genel başkan ve başkanların yerine seçim yapılmayacak, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yerine ise yedek üyeler çağrılacak.

Genel başkan ve başkanların eski görevlerine dönmeleri için öngörülen sürenin sonuna kadar başkan vekilleri, yoksa en yaşlı yönetim kurulu üyesi başkanlık görevini yürütecek.

Milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde adaylık için görevinden ayrılan birlik başkanı ve birlik yönetim kurulu üyeleri ile oda ve borsa yönetim kurulu başkan ve üyeleri, aday olamadıkları veya seçilemedikleri takdirde eski görevlerine dönebilecek.

Bu süreçte, birlik başkanı ile oda ve borsa yönetim kurulu başkanının yerine seçim yapılmayacak, yönetim kurulu üyelerinin yerine ise yedek üye çağrılacak.

Birlik başkanı ile oda veya borsa yönetim kurulu başkanının eski görevlerine dönmeleri için öngörülen sürenin sonuna kadar en yaşlı başkan yardımcısı, bunun yokluğunda en yaşlı üye geçici olarak başkanlık görevini yürütecek.