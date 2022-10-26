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TOGG açılışı ne zaman, saat kaçta? TOGG fabrika açılış tarihi

Türkiye'nin vizyon projesi Togg'un seri üretiminin gerçekleştirileceği fabrika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Bursa'nın Gemlik ilçesinde inşa edilen TOGG fabrikasına ulaşımı kolaylaştırmak için köprülü kavşak yapılırken, Togg ismi de Trafik levhalarındaki yerini aldı. Peki TOGG açılışı ne zaman, saat kaçta? İşte TOGG fabrika açılış tarihi

26 Ekim 2022 Çarşamba 15:22 - Güncelleme:
TOGG açılışı ne zaman, saat kaçta? TOGG fabrika açılış tarihi
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Togg Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri'nin inşaatına Temmuz ayında başlandı. Bursa'nın Gemlik ilçesinde inşa edilen Togg'un üretim tesisinin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Peki TOGG açılışı ne zaman, saat kaçta? İşte TOGG fabrika açılış tarihi ve saati

TOGG AÇILIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye'nin otomobili Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle 29 Ekim'de yapılacak.

TOGG fabrikasının açılış saati ise 16.00 olarak belirlendi.

Başkan Erdoğan'ın sabah saatlerinde katılacağı Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri sonrası Bursa'ya geçmesi bekleniyor.

Nisan ayında Gemlik tesisinde ürün geliştirme ve kalite süreçlerinde kullanılacak, yüksek hız, bozuk yol, özel manevra gibi farklı ihtiyaçlara yönelik 1,6 kilometrelik test pisti tamamlandı.

Kilit aşamalardan biri daha tamamlanarak, Gemlik'te parça kontrol ve doğrulamaları ardından ilk C-SUV gövdesinin deneme üretimi robot hatlarda gerçekleştirildi.

Gemlik tesisinde üretim kapasitesi yıllık 175 bine ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacak olan Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı modelde toplam 1 milyon araç üretmeyi planlıyor.

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