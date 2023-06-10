İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Haziran 2023 Cumartesi / 22 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,386
  • EURO
    25,2104
  • ALTIN
    1474.46
  • BIST100
    5626.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Togg, gelin arabası oldu

Batman Valiliğine tahsis edilen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) aracı Mesut ve Zehra çiftinin düğün aracı oldu.

AA10 Haziran 2023 Cumartesi 17:02 - Güncelleme:
Togg, gelin arabası oldu
ABONE OL

Batman'da hayatlarını birleştiren Zehra Demir ve Mesut Şimşek çifti Togg aracını gelin arabası yapmak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurdu.

Talepleri kabul edilen çift için tahsis edilen Togg aracı süslendi.

Damat daha sonra gelini kuaförden alıp kısa bir şehir turu yaptıktan sonra baba evine getirdi.

Burada gazetecilere konuşan Damat Mesut Şimşek, kendilerine böyle bir imkan sundukları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Batman Valisi Ekrem Canalp'e teşekkür etti.

"Yerli ve milli arabamız Togg'un gelin arabamız olması bizim için de güzel oldu." diyen Şimşek, Togg'a binmenin kendilerini mutlu ettiğini aktardı.

Gelin Zehra Demir de Togg aracına binerek bir ilki yaşadıklarını anlattı.

Togg aracına binmenin gurur verici olduğunu dile getiren Demir, "Aracın iç konforu da çok güzeldi, çok güzel tasarlanmış. Yerli ve milli olduğu için de ayrıca mutlu ve gururluyuz." diye konuştu.

Öte yandan Togg aracını gören vatandaşlar arabayı inceledi, kimileri de araç ile fotoğraf çektirdi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Togg otomobilinin dar gelirli ailelerin gelin arabası olarak hizmet vereceği bildirilmişti.

  • togg
  • Batman Valiliği
  • gelin arabası

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.