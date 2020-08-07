07 Ağustos 2020 Cuma 10:57 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 12:31

Bursa Gemlik'te seri üretim için fabrika temeli atılan yerli otomobilde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'tan yerli otomobildeki son duruma ilişkin önemli açıklamalar geldi.

YÜZDE 93'Ü HAZIR

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş "Türkiye'nin otomobili projesinde küresel şirketlerle 10 civarı gizlilik anlaşması imzaladık. Tedarikçi seçiminin yüzde 93'ü tamamlandı. Yüzde 78'i Türkiye'den yüzde 22'si Avrupa ve Asya'dan" açıklamasını yaptı.

YERLİ OTOMOBİL 'TOGG' MARKASI İLE DEVAM EDECEK

Karakaş, yerli otomobilin hangi isim ile yollara çıkacağına yönelik önemli açıklamalarda da bulundu. Karakaş, marka beğeni endeksi yaptırdıklarını belirterek, "Yaptırdığımız endekste TOGG'un marka beğeni endeksi yüzde 73'lere çıktı. Dolayısı ile şimdilik yola TOGG markası ile devam etme kararı aldık" dedi. En son Ocak ayında otomotiv basını ile bir araya gelen Karakaş, o dönem yaptığı açıklamada otomobilin ismi üzerinde farklı alternatifleri olduğunu söylemişti.