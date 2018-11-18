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Tokat'ta trafik kazası: Genç doktor hayatını kaybetti

Tokat'ın Niksar ilçesinde TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Erbaaspor takım otobüsünün iki araçla çarpışması sonucu Niksar Devlet Hastanesinde görevli doktor hayatını kaybetti.

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Tokat'ın Niksar ilçesinde TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Erbaaspor takım otobüsünün iki araçla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
 
Hasan Ş.'nin kullandığı 60 KF 577 plakalı takım otobüsü, sporcu ve teknik heyeti Sivas Nuri Demirağ Havalimanına bıraktıktan sonra Tokat-Niksar kara yolu Dönekse mevkisi yakınlarında kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.
 
Otobüs, Ahmet Baştürk idaresindeki 60 NU 421 plakalı otomobil ve aynı yönde seyir halindeki sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 02 KS 028 plakalı minibüsle çarpıştı. 
 
Kazada otomobilde bulunan Niksar Devlet Hastanesinde görevli Doktor Merve Önel olay yerinde hayatını kaybetti.
 
Yaralanan minibüs sürücüsü ile otomobildeki 2 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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