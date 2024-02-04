İSTANBUL 10°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Şubat 2024 Pazar / 25 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,4961
  • EURO
    32,9738
  • ALTIN
    1996.19
  • BIST100
    8665.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tokat'ta heyelan! Evlerin duvarları ve yollarda çatlaklar oluştu
Güncel

Tokat'ta heyelan! Evlerin duvarları ve yollarda çatlaklar oluştu

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle birçok evde hasar oluştu. Heyelan sonrası evler tahliye edildi.

DHA4 Şubat 2024 Pazar 03:48 - Güncelleme:
Tokat'ta heyelan! Evlerin duvarları ve yollarda çatlaklar oluştu
ABONE OL

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyünde 4 gün önce yaşanan heyelan nedeniyle köydeki birçok evin duvarlarında ve yollarda çatlaklar oluştu.

İhbar üzerine köye sevk edilen AFAD ekipleri, evlerde inceleme yaptı. Bazı evler tahliye edildi.

Saat 22.00 sıralarında heyelandan kaynaklı ibadete kapatılan vakıflara ait Günebakan köyü merkez caminin minaresi bir evin üzerine yıkıldı.

Yaşanan olayda evlerin boşaltılmasından dolayı can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Gece saatlerinde ise heyelan nedeniyle ağır hasar alan cami de yıkıldı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.