Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının 5,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem çevre illerden de hissedildi.

AFAD, depreme ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi.

"İLGİLİ KURUMLARIMIZ SAHA TARAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR"



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tokat'ta meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı.

Yılmaz, "Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarını sürdürüyor. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" dedi.

TOKAT VALİLİĞİ: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından Tokat Valiliğinin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapıldı. Açıklamada gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu "Şehir merkezinde ciddi bir durum yok. Sulusaray'da belli başlı konutlarda sıkıntılar var." dedi.

Konu hakkında açıklama yapan Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

Bize ulaşan can kaybı yok. İki minaremiz yıkıldı. Buğdaylı köyümüzde evlerin yıkıldığına dair haber var. 150 nüfuslu bir köyümüz.

AFAD: SAHA TARAMALARINA BAŞLANDI

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde saat 18.11'de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem Tokat, Samsun, Yozgat, Çankırı ve Çorum illerimizde yoğun bir şekilde hissedilmiştir.

An itibarıyla; Yozgat ilimizde 2 katlı bir ev ile Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde 5 ahırın etkilendiğine dair ihbarlar alınmış olup; ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

Gelişmeleri takip ediyoruz.