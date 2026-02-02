İSTANBUL 8°C / 2°C
Güncel

Tokat'ta trafik faciası: 1'i ağır 7 yaralı

Tokat'ın Zile ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA2 Şubat 2026 Pazartesi 13:59 - Güncelleme:
Tokat'ın Zile ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır toplam 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Zile-Pazar Karayolu Ütük köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, E. K. (53) idaresindeki otomobil ile karşı istikametten gelen Y. Ö.'nün (56) kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 52 PA 034 plakalı araç sürücüsü E. K. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan N. K. (17) ve 06 YDG 02 plakalı araç sürücüsü Y. Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan N. Ö. (49), E. G. (5) ve D. G. (53) hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandı.

Aynı araçta bulunan Y. G.'ın (7) ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sürücülerin yapılan kontrollerinde alkollü olmadıkları tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Zile kaza
  • 7 yaralı
  • inceleme başlatıldı

