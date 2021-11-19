19 Kasım 2021 Cuma 13:02 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 13:02

TOKİ üzerinden ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, TOKİ başvurularının nasıl yapıldığını araştırıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 13 ilde toplam 1310 konut dar ve orta gelirli vatandaşlar için 117 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuyor.TOKİ başvuru e-Devlet sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki TOKİ başvurusu nasıl yapılır? TOKİ başvuru ücreti ne kadar? İşte TOKİ başvuru e-Devlet sayfası ve başvuru detayları.

TOKİ'nin 13 ildeki kuralı satışlara başvurular bugün Bitlis Beşminare projesi ile başladı. TOKİ, Türkiye genelinde 13 ilde toplam bin 310 konut dar ve orta gelirli vatandaşlar için 117 bin liradan başlayan fiyatlarla düşük taksit ve uzun vadelerle kuralı satışa sunuluyor. TOKİ üzerinden ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, TOKİ başvurularının nasıl yapıldığını araştırıyor. 2+1 ile 3+1 dairelerin olduğu konutların fiyatları 117 bin liradan, taksitler ise 393 TL'den başlıyor.Peki TOKİ 2021 projeleri hangi illerde? TOKİ başvuru ücreti ne kadar? İşte TOKİ başvuru şartları ve e-Devlet TOKİ başvuru sayfası

TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TOKİ başvurusu, e-Devlet üzerinden gerçekleşiyor. TOKİ başvurusu için belirli şartları sağlayan ve başvuru ücretini bankaya yatıran vatandaşlar, TOKİ başvuru e-Devlet sayfası üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

TOKİ'ye e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından değerlendirilecek olup, başvuruya engel bir durum olmaması halinde ödeme süreci başlatılacak.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ 2021 NE KADAR?

TOKİ başvuru ücreti 2+1 daireler için 1000, 3+1 daireler içinse 2000 TL olarak duyuruldu. Başvuru ücretleri Halkbank ve Ziraat Bankası şubelerinden ödenecek.

TOKİ'deki kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 20, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek.

TOKİ 2021 PROJELERİ HANGİ İLLERDE?

TOKİ'nin 13 il için başlattığı Toplu konut projesi; Yozgat Sorgun, Malatya, Kütahya merkez, Konya, Kırıkkale Keskin, Erzincan Kemaliye, Bursa, Burdur Karamanlı, Afyonkarahisar Sandıklı, Aksaray Ağaçören, Ankara Yenimahalle, Bitlis ve Sivas'ta satışa sunulacak.

Afyonkarahisar Sandıklı'da satışa sunulan 12 konut için başlangıç satış fiyatı 191 bin lira olacak. 22-26 Kasım arasında başvuruların yapılacağı konutlar taksit tutarı ise 955 liradan başlıyor.

Aksaray Ağaçören'de satışa sunulan 2+1 nitelikli 32 kontun başlangıç satış fiyatı 176 bin liradan, taksit tutarı 882 liradan başlıyor.

Ankara Yenimahalle Yakacık projesinde ise 3+1 nitelik 129 konut, 2+1 nitelikli 73 konut satışa sunuldu. 3+1 konutlar 309 bin liradan, 2+1 konutlar 211 bin liradan başlıyor. Taksitler ise bin 032 liradan başlayacak.

Bitlis Beşminare projesindeki 139 konutun fiyatı 171 bin liradan başlarken taksitler ise 858 liradan başlayacak.

Burdur Karamanlı'daki 22 konutun başlangıç fiyatı 165 bin lira olarak belirlendi. Taksit tutarı ise 826 liradan başlıyor.

Bursa'da satışa sunulan 132 konut fiyatı 159 bin liradan başlıyor. Taksitleri ise liradan başlıyor.

Erzincan Kemaliye projesinde satılacak 40 konutun başlangıç fiyatı 148 bin lira, taksitleri ise 493 liradan başlıyor.

Kırıkkale Keskin projesinde ise 29 konut satışa sunuldu. Taksitlerin 793 liradan başladığı projedeki konutların fiyatı 158 bin liradan başlayacak.

Konya genelinde ise 197 konut kuralı satışa sunuluyor. Fiyatlar 117 bin liradan taksitler 393 liradan başlıyor.

Kütahya merkezdeki 73 konuta ise vatandaşlar 315 bin liradan başlayan fiyatlar ve bin 970 liradan başlayan taksitlerle sahip olabilecek.

Malatya 2+1 ve 3+1 nitelikli 286 konut 172 bin liradan başlayan fiyatlar, 864 liradan başlayan taksitlerle satılacak.

Sivas'taki 74 konutun fiyatları 131 bin liradan başlarken taksitler 437 liradan başlıyor.

Yozgat Sorgun'da satışa sunulan 72 konutun fiyatları 158 bin liradan başlıyor. Taksitler ise 795 liradan başlayacak.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI

Konutlara başvuru yapacak vatandaşların 18 yaşını doldurmuş ve Türk vatandaşı olması gerekiyor.

Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine Türkiye sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce TOKİ'den konut satın almamış olması şartları aranıyor.

Ayrıca kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir; birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

Vatandaşlar kuralı satışa sunulan konutlar hakkında detaylı bilgiye www.toki.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

TOKİ 2021 BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla her il için tarihler değişmekle birlikte Aralık ayının 10'una kadar kabul edilecek.

TOKİ Konut alıcıları, anahtar teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra Sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa devir edebileceklerdir.

TOKİ Konutlarının teslim süresi, Sözleşme tarihinden itibaren 36 aydır. Konutların anahtar teslimi, İdarece belirlenecek ve ilan edilecek program dahilinde gerçekleştirilecektir.

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