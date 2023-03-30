TOKİ İstanbul Çatalca kura çekilişi başladı. TOKİ Çatalca çekilişi 30 Mart Perşembe günü Noter huzurunda yapılacak olup, canlı yayından izlenebilecek. TOKİ Çatalca kura sonuçları isim listesi de e-devlet üzerinden sorgulanabilecek. İstanbul'un Çatalca ilçesinde inşa edilecek 540 konut için yapılacak çekiliş sonrası hak sahipleri, nihai isim listesi belli olacak. İstanbul Çatalca TOKİ çekilişi canlı yayın izleme bağlantısına ve TOKİ Çatalca kazananlar isim listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte İstanbul TOKİ Çatalca çekilişi canlı yayın izleme linki

İstanbul'un Avrupa Yakasında; Arnavutköy-Başakşehir-Esenler 28 bin 340 konut, İstanbul Çatalca İlçesi 540 konut, İstanbul Silivri İlçesi Selimpaşa 200 konut ve İstanbul Tuzla İlçesi 20 bin 920 konut olmak üzere toplamda 50 bin konut sahibine teslim edilecek.

Bu kapsamda 30 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Çatalca konut kurası, www.toki.tv adresinden ve TOKİ'nin Youtube hesabından canlı olarak izlenebiliyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen TOKİ Çatalca çekilişi canlı yayın izleme bağlantısına haberimizden ulaşabilirsiniz. TOKİ Çatalca kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

İSTANBUL ÇATALCA TOKİ KURASI CANLI YAYIN İZLE



TOKİ Çatalca kura sonuçları 2023 açıklanıyor. Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) İstanbul Çatalca'da yapılacak olan 540 sosyal konutun kura çekilişi bugün gerçekleştiriliyor. TOKİ Çatalca kura çekimi, canlı yayın üzerinden izlenebilecek. Noter huzurunda yapılacak olan çekiliş sonrası 540 konut, hak sahibiyle buluşacak.

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edildi. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihliler, TOKİ Çatalca kazananlar isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek. TOKİ kura sonuçları ise yalnızca E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabilecek.

TOKİ ÇATALCA KURA SONUÇLARI 2023 İSİM LİSTESİ SORGULAMA



TOKİ kura sonuçları, kura çekiminin ardından ilan edilecek. TOKİ Çatalca TOKİ kura çekilişi sona erdikten sonra TOKİ kura sonuçları, e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek

16-29 Mart tarihleri arasında yapılan Tuzla kuralarının sona ermesiyle birlikte Silivri ve Çatalca ilçelerinde yapılacak olan konutlar için kura çekilişi başladı. İlk Evim İlk İş Yerim projesi ile TOKİ İstanbul, Çatalca ilçesinde 540 konutun kura çekilişleri ile hak sahipleri belirlenecek.

TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ 2023

16 - 29 Mart 2023 Tuzla 20 bin 920 konut

30 Mart 2023 Çatalca 540 konut

30 Mart 2023 Silivri(Selimpaşa) 200 konut

1 - 19 Nisan 2023 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konut

TOKİ Silivri kura sonuçları 2023! İstanbul TOKİ Silivri çekilişi canlı yayın İZLE!